Credit: Jess Baumung

A distanza di due anni esatti dall’uscita del loro quinto LP, “The Rise & The Fall”, The Rural Alberta Advantage tornano oggi a farsi sentire con nuovo materiale.

La band originaria di Toronto, infatti, ha appena condiviso, via Saddle Creek, il nuovo singolo “Falling Apart”, in vista del tour europeo di dicembre che, però, non toccherà l’Italia.

“Falling Apart” è il primo assaggio dal loro nuovo album, su cui il gruppo canadese è al lavoro.

Ispirato dal primo acquisto di una chitarra da parte del cantante e chitarrista Nils Edenloff in dieci anni, una vecchia Martin acustica che ha quasi 100 anni, ma che gli è sembrata ancora piena di canzoni nel momento in cui l’ha presa in mano. Il singolo è stato anche influenzato dal feedback che i RAA hanno ricevuto dai fan dopo aver provato la canzone dal vivo nei mesi scorsi durante il tour.

I Rural Alberta Advantage sono una band dal vivo e quando si tratta di creare nuova musica, il trio folk-rock si affida alla stessa energia travolgente che porta sul palco. Le loro canzoni nascono nella sala prove e prendono forma durante i concerti dal vivo. I RAA mettono il cuore a nudo sul palco e portano la stessa autentica eccitazione nella scrittura delle loro canzoni.