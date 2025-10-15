I Florentenes, giovanissimi alfieri guitar-rock made in UK, tornano con il nuovo singolo esplosivo “The News”, un inno irrequieto che cattura il caos e la speranza dei ragazzi nel contesto attuale.

Canalizzando l’energia grezza e lo spirito narrativo della scena indie dei primi anni 2000, i Florentenes riecheggiano la spavalderia giovanile degli Arctic Monkeys e il romanticismo sgangherato dei Libertines, spingendo al contempo il proprio sound verso una nuova generazione che forse non conosce nemmeno i The Who.

Hanno questo taglio che sembra grezzo e sgraziato ma invece dimostrano di poter anche essere gentili e accattivanti, in una bruciante altalena di emozioni, tutte spinte al massimo, tra rumore, distorsioni e carezze melodiche. Sembra uno sfogo, poi si fa riflessiva e poi rialza i toni, con una sfuriata rabbiosa: insomma, difficile da gestire, come la gioventù di adesso!

Il nuovo singolo “The News” riflette quell’equilibrio tra intelligenza ed energia, è un brano ambizioso e mutevole che oscilla tra frustrazione, affetto e accettazione. Il frontman William Smith spiega: “The News sono io che sfoglio tutto il rumore, i titoli, le opinioni, le aspettative, cercando di trovare un po’ di verità. È cinico e affettuoso allo stesso tempo. Finisce con la consapevolezza che non ho bisogno di competere con nessuno, ho solo bisogno di creare qualcosa che mi sembri vero“.

Attualmente impegnati in un tour insieme ai Villanelle guidati da Gene Gallagher, nell’ambito del PUNCHBAG UNI Tour, i Florentenes fanno parte di una nuova ondata di band emergenti che stanno rilanciando il circuito underground britannico. Il tour stesso è una celebrazione della gioventù, dell’autenticità e del ritorno della cultura della chitarra dal vivo nelle università, una missione che la band incarna pienamente. Come dice William: “Portare questo Uni Tour in tour è come fare una vera e propria dichiarazione, dimostra che la musica dal vivo è viva e vegeta nei campus. Le università sono sempre state un terreno fertile per nuovi suoni e nuove energie, e siamo orgogliosi di far parte di questa tradizione. Per noi non si tratta solo di suonare, ma di ricordare alla gente che le band sono tornate e che vale la pena sostenere la musica dal vivo“.

Il loro recente lavoro con il leggendario produttore Dave Eringa cattura la loro energia e il loro intento dal vivo, grezzi, reali e privi di artifici. Come ha detto Eringa: “Questa è la band che l’industria musicale britannica stava aspettando, incredibilmente talentuosa, incredibilmente giovane e fantastica! Niente clic, niente autotune, niente sciocchezze, solo canzoni imponenti registrate dal vivo e lasciate respirare come i dischi di una volta, ma con un suono che sembra provenire dal futuro“.



