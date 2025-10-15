Artwork: Emma Cusimato

Esce per Costello’s Records “Tempo per te”, il nuovo singolo dei Gin Sonic.

“Tempo per te” rende armoniose le contrapposizioni, come un lungo abbraccio che a volte è accogliente, altre volte soffocante.

Un brano elegante, con i suoi preziosismi strumentali, le atmosfere dilatate e lo spazio che lascia alla musica; senza regole, senza canoni, ma penetrante e memorabile.

Gin Sonic ha preso vita nella primavera del 2025 come progetto musicale flower-pop, intrecciando elementi alt-pop, sonorità elettroniche e influenze post-rock.

