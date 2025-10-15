Lo scorso aprile, via Mute Records, Yann Tiersen ha pubblicato il suo nuovo album, “Rathlin From A Distance | The Liquid Hour”.
Il compositore di Brest, che suonerà all’Alcatraz di Milano giovedì 6 novembre, ha annunciato oggi altre due date a supporto della sua nuova fatica, previste per marzo 2026.
Gli appuntamenti con lui saranno venerdì 6 al New Age Club di Roncade (TV) e sabato 7 all’OGR (Sala Fucine) di Torino.
I biglietti per il concerto veneto, che costano 30,44 € + d.p., si possono trovare su ‘Ticketone.it‘ e ‘Ticketsms.it‘, mentre quelli per lo show piemontese si trovano al prezzo di 36 € + d.p. su ‘Dice.fm‘, ‘Ticketone.it‘ e ‘Boxol.it‘.