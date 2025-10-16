Izzy Hagerup supera con brillantezza la prova del secondo album dopo l’esordio “Through The Window” del 2023. “System” è un viaggio tra rabbia, frustrazione, dolore in cerca dell’ispirazione e della svolta decisiva in una quotidiana lotta con sé stessi dal risultato non certo scontato.

Alt – rock spigoloso e tenace che Hagerup rielabora adattandolo al proprio stile fatto di etica DIY e una forte propensione per le registrazioni imperfette e rumorose che traspare in brani come “Easy”, la title track, “Dirty Dog” o “Cavity” tra chitarre graffianti e un costante senso di incertezza e pericolo.

Il lato più melodico della scrittura di Hagerup emerge in “Commotion”, “It’s Only You”, “My Side”, “Forgot” e “Don’t Be Scared” brani intimi, grintosi e vulnerabili. Un disco catartico e genuino “System” in cui Prewn risolve il blocco dello scrittore e trova nuova fiducia e sicurezza in se stessa.

Listen & Follow

Prewn: Instagram