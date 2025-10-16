Nel 2023 era arrivato “Hard Light“, il primo album dei Drop Nineteens in trent’anni. I paladini dello shoegaze sono già tornati in studio per lavorare al seguito, previsto per il 2026. Per ora condividono “Fools”.

“‘Fools’ nasce da alcuni bellissimi accordi pesanti ideati da Steve [Zimmerman]“, spiega il leader Greg Ackell. “Penso che stesse cercando di indurmi a portare un po’ più di gaze rispetto a quanto abbiamo fatto dai tempi di Delaware. E ha funzionato. È come un serpente che si insinua sotto la porta. E come fanno i serpenti, si avvolge su se stesso. Più che scriverla, questa canzone ci è capitata. Ed è proprio questo il tema della canzone, se stessa“.

Continua: “Chris McLaughlin ha capito perfettamente tutto questo e ha realizzato un mix incisivo, metallico e allo stesso tempo ricco di calore, cosa non facile da ottenere. Siamo entusiasti di poter contare su di lui e sui suoi trucchi per il prossimo album“.