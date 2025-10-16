Credit: Press

di Fabrizio Siliquini e Antonio Paolo Zucchelli

Grazie alla nostra rubrica “Brand New” seguiamo i Big Special sin dal loro primo singolo, “Shithouse”, uscito nella primavera del 2023. Il duo di Birmingham, formato da Joe Hicklin (voce) e Callum Moloney (batteria) ha pubblicato due album, “Postindustrial Hometown Blues” (2024) e il recente “National Avarage“, realizzato a sopresa durante l’estate. Tra pochi giorni la formazione britannica arriverà in Italia a presentare la sua fatica più recente con una data prevista per giovedì 23 ottobre alla Santeria Toscana 31 e noi di IFB abbiamo approfittato di questa occasione per scambiare due chiacchiere via e-mail con loro e farci raccontare dei loro LP, della data italiana e anche della loro label, la So Recordings. Ecco cosa ci hanno detto:

Ciao, noi di IFB abbiamo iniziato a seguire la vostra band sin dal primo singolo che avete pubblicato come Big Special: potete presentare la vostra band ai lettori che ancora non vi conoscono?

Ciao ciao. Siamo Cal e Joe, alias BIG SPECIAL.

Dopo il vostro eccellente debutto nel 2024, “National Average” è stato una sorpresa per tutti. Quelle canzoni erano già state scritte o le avete composte dopo “Postindustrial Hometown Blues”?

La maggior parte del secondo album è stata scritta nell’arco di due mesi. Siamo tornati dal tour a dicembre dello scorso anno e ci siamo messi subito al lavoro. È venuto tutto così naturale e veloce che abbiamo deciso di pubblicarlo tutto in una volta sola, come una grande sorpresa.

Possiamo chiedervi cosa c’è dietro il titolo “National Average”? A chi si riferisce?

È nato come uno scherzo perché Cal è alto 1,75 m, che è esattamente l’altezza media nazionale del Regno Unito… ma si riferisce anche alla vita che viviamo noi e la maggior parte delle altre persone. Lavorare e faticare solo per sopravvivere. La media nazionale è una merda, lo sai bene.

Fino a quando questa band non ha iniziato, entrambi abbiamo vissuto vite molto normali e abbiamo avuto lavori normali. È solo dopo i 30 anni che abbiamo iniziato ad avere successo con la musica. Come nel nostro primo album, stiamo solo cercando di dare la nostra prospettiva. Questo album riflette proprio questo. È come guardare le nostre vecchie vite normali allontanarsi sempre di più.

Il vostro nuovo lavoro, pur continuando sulla stessa linea del primo, presenta alcuni elementi sorprendentemente freschi, come ad esempio il funk inaspettato e coinvolgente del singolo “GOD SAVE THE PONY”. Allo stesso tempo, i testi, in contrasto con il sound, sembrano esprimere quel senso di frustrazione che può riemergere in qualsiasi momento, anche quando tutto sembra andare bene. Come è nata questa scelta stilistica e cosa volevate trasmettere nel testo di questa canzone?

Non facciamo davvero scelte stilistiche, tendiamo solo a scegliere alcune cose che vogliamo fare e alcuni limiti.

“Funky Sad” è il nome che abbiamo dato ad alcune canzoni dell’album.

Penso che la natura allegra della musica in astratto possa essere il cucchiaino di zucchero che aiuta a somministrare la medicina del dolore riconoscibile della vita quotidiana. Ballare su una lotta riconoscibile è una piccola vittoria, trarre conforto da un riflesso nell’oscurità della vita e sentire i riflessi degli altri lì con te è probabilmente la ragione principale dell’arte.

Ma questo non è calcolato da noi, è semplicemente il modo in cui funziona quando facciamo musica insieme e pensiamo a tutte queste fantasiose sciocchezze solo dopo.



Una domanda che volevo davvero farvi riguarda una delle tue canzoni che ho amato di più e che vedo come una sorta di capsula emotiva: sto parlando di “Dig!”, che chiude il vostro primo album. È un crescendo in continua ascesa che, dal punto di vista dei testi, sembra riassumere tutti i temi sociali e personali affrontati nel corso dell’album. È per questo che l’avete scelta come brano di chiusura? Possiamo anche leggerci un senso di speranza che si trova sia nella lotta personale che in quella sociale?

Sì, più o meno. Abbiamo sempre visto quella canzone come i titoli di coda del film. È la nostra canzone preferita di quell’album, forse di tutto il lavoro della band in generale…riassume tutto ciò verso cui le nostre vite si sono orientate. Penso che risuoni così tanto nelle persone perché portano con sé quella stessa speranza, qualunque forma essa assuma. Speranza in una vita migliore, nella soddisfazione o nel riconoscimento. A volte la speranza è tutto ciò che abbiamo, ma può essere sufficiente.

Inoltre, la bellissima “Thin Horses”, che chiude il vostro nuovo album, sembra aprire un percorso di speranza da trovare attraverso l’empatia e le scelte individuali. La voce di Joe mostra tutta la sua forza interpretativa con i suoi toni blues, mentre Rachel Goswell illumina il brano come un raggio di sole attraverso le nuvole. Cosa potete dirci di questa canzone e come è nata la vostra collaborazione con Rachel Goswell?

Quella canzone è nata dal nulla durante il processo di scrittura. È una canzone che porta la stessa speranza di “DIG!” Ma con la nuova prospettiva di un anno di tour. Non stavamo cercando di scrivere una canzone di chiusura per l’album, ma fin dall’inizio ci è sembrato innegabile che sarebbe stata quella giusta per concludere.

Rach è una cara amica che conosciamo da anni. L’abbiamo incontrata nello stesso periodo in cui abbiamo conosciuto il nostro attuale manager Steve. È una questione di famiglia. Abbiamo sempre amato la voce eterea di Rach e quando abbiamo scritto “Thin Horses” abbiamo pensato subito che sarebbe stata perfetta con lei. L’abbiamo pregata e lei ha accettato. L’abbiamo anche suonata dal vivo insieme alcune volte, il che è stato un vero onore.

“Shop Music” affronta un tema molto interessante: il rapporto tra l’artista e l’industria musicale. Chi non vorrebbe creare una hit, ma quanto sei disposto a rinunciare in termini di integrità artistica? Come gestite personalmente il successo e le pressioni che potreste affrontare quando create le vostre canzoni?

È qualcosa di cui un artista dovrebbe sempre essere consapevole. Viviamo tutti nello stesso mondo capitalista e dobbiamo trovare la nostra linea di condotta morale al suo interno. Siamo fortunati che la nostra etichetta discografica ci sostenga molto e non interferisca con l’aspetto creativo della band, quindi non abbiamo mai sentito la pressione di scrivere canzoni in modo diverso da come vorremmo. Non credo che saremmo in grado di scrivere una hit solo perché qualcuno ci ha detto di farlo…

Secondo voi, quali sono i cambiamenti più significativi tra i vostri due album? Quanto è cresciuta la vostra band rispetto agli esordi?

Il primo album è stato scritto principalmente durante i lockdown nazionali e i lunghi turni di lavoro che odiavamo nel 2020, mentre la maggior parte del secondo album è stata scritta dopo un anno on the road come musicisti a tempo pieno. La nostra visione del mondo e del nostro posto al suo interno era stata completamente stravolta, quindi era inevitabile che fosse un album diverso. Per me, però, il cambiamento più grande è che il secondo album è più sicuro di sé. Abbiamo dovuto costruire l’intero mondo dei BIG SPECIAL per il primo album, ma abbiamo iniziato a scrivere il secondo album sapendo esattamente chi siamo e come una macchina ben oliata e ben rodata.

La So Recordings è un’etichetta indipendente davvero interessante che noi di IFB amiamo molto: come siete entrati in contatto con loro? Qual è il vostro rapporto con la vostra etichetta?

Stranamente è stato grazie a due amici che Joe conosceva dai tempi della scuola e che si erano trasferiti a Londra. Stavamo pubblicando i nostri brani da soli e loro hanno ascoltato la nostra canzone “SHITHOUSE”, l’hanno fatta ascoltare all’etichetta che poi ci ha contattati. Non avevamo nemmeno fatto 10 concerti come Big Special e non avevamo alcun fanbase, quindi non c’era davvero alcun motivo per cui ci avessero messo sotto contratto se non che gli piaceva quello che facevamo e credevano in noi. Gli dobbiamo molto.

Presto suonerete a Milano: è la vostra prima volta in Italia? Quali sono le vostre aspettative per questi concerti? Cosa devono aspettarsi i vostri fan italiani dal vostro set?

In realtà l’anno scorso abbiamo suonato a un festival nel sud Italia con gli Sleaford Mods, che è stato senza dubbio il concerto più caldo che abbiamo mai fatto. Il pubblico era fantastico e il viaggio ci è piaciuto molto. Aspettatevi che Cal provi a parlare italiano (male) e un sacco di buffonate stupide. Sarà una bomba.

Un’ultima domanda: potete scegliere una delle vostre canzoni, vecchia o nuova, come colonna sonora di questa intervista?

Grazie mille.

La nostra canzone “ILL” dal primo album, perché è una delle nostre preferite e passa spesso inosservata.