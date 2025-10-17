Ieri sera, 16 ottobre, si è tenuto il Mercury Prize (premio musicale al miglior album britannico o irlandese conferito annualmente dalla British Phonographic Industry e dalla Associazione Discografica Britannica) 2025.

L’edizione di quest’anno della prestigiosa cerimonia di premiazione si è tenuta alla Utilita Arena di Newcastle. Molti dei 12 artisti finalisti si sono esibiti dal vivo durante l’evento, tra cui il vincitore Sam Fender, Pulp, FKA Twigs e Wolf Alice.

Durante la serata, “People Watching” di Fender ha vinto il primo premio, ricevendo il trofeo dalla conduttrice e DJ Sian Eleri.

Ricevendo il premio, Fender ha detto: “Non ce lo aspettavamo affatto… non riesco a pensare!“. Ha poi ringraziato alcuni dei suoi “carissimi amici tra i candidati di stasera“, tra cui CMAT e Fontaines D.C., aggiungendo che era in “ottima compagnia“.

Tra le altre esibizioni della serata, Richard Hawley si è unito ai Pulp per l’esecuzione di “Spike Island”.

L’edizione dello scorso anno del Mercury Prize si era tenuta presso gli iconici Abbey Road Studios di Londra e aveva visto gli English Teacher aggiudicarsi il premio per il loro album di debutto, acclamato dalla critica, “This Could Be Texas”.

Altre esibizioni della serata: