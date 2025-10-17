Credit: Niall Lea

Novità da parte di Sam Fender.

Il musicista di Newcastle-Upon-Tyne, infatti, ha appena condiviso il nuovo singolo “Talk To You”, che vede la partecipazione di Elton John.

Inoltre l’inglese ha annunciato una versione deluxe del suo terzo LP, “People Watching“, uscito lo scorso febbraio via Polydor / Universal, che gli ha garantito il Mercury Prize: il disco sarà disponibile a partire dal prossimo 5 dicembre e conterrà appunto questa nuova canzone.

Sam dice:

“Talk To You” è stata scritta durante le sessioni di “People Watching” al British Grove. E’ una canzone che parla della fine di una lunga relazione, del rimpianto, degli errori e delle lezioni che ne derivano. È quella sensazione di perdere il tuo migliore amico e di doverlo accettare. Stavo giocando con il riff e ho pensato che mi serviva un pianista davvero bravo e poi… hmmm, chi potrei chiamare? E ovviamente, chi meglio di Elton John?

Elton John aggiunge: