Dopo aver pubblicato lo scorso maggio “Nightmare Queens”, un best of di undici pezzi già noti più due inediti, le Darts torneranno in Italia a fine novembre.
Saranno ben cinque gli appuntamenti per gustare i sempre incendiari live-show delle statunitensi.
La band garage-rock di stanza a Seattle suonerà mercoledì 26 al Trenta Formiche di Roma, giovedì 27 in una location ancora da annunciare, venerdì 28 allo Scumm di Pescara, sabato 29 all’Altroquando di Zero Branco (TV) e domenica 30 al Joshua Blues Club di Albate (CO).
Non conosciamo ancora i costi dei biglietti e gli eventuali canali di prevendita che saranno presumibilmente annunciati nelle prossime settimane.