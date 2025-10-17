Piace il nuovo singolo dei Blake Rascals intitolato “Money Maker”. fuori mercoledì 8 ottobre. Questo secondo singolo dei ragazzi continua sulle sue brucianti coordinate indie rock / heavy garage in cui esplodono riverberi carichi di energia e melodia.

Ancora una volta il faro guida lo possiamo trovare negli Arctic Monkeys più carichi e decisi, ma i ragazzi ci mettono del loro a far funzionare tutto nel modo giusto e direi che ce la fanno molto bene.

Occhi aperti, se lo meritano!

