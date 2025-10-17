Norwegian Blue è il nuovo entusiasmante progetto musicale del cantante e chitarrista Erik Aamot, membro della famosa band svedese The Electric Pop Group. Il singolo di debutto, che esce per la sempre lodevole Matinée Recordings, si chiama “Something New”, ed è un’affascinante brano che sfoggia una pregevole combinazione di chitarre elettriche e acustiche che aprono un mondo sonoro esaltante, affascinante e ricco di cori incantevoli. Una canzone che ha questa linea melodica che conquista al volo e che costituisce un’introduzione accattivante alla band: un indie pop tanto moderno quanto magicamente classico.

Matinee Recordings: Website