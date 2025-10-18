Il duo indie-pop dei Magdalena Bay ha condiviso due nuove canzoni: “Human Happens” e “Paint Me a Picture”. sotto.
“Ecco un altro paio di canzoni che si completano a vicenda“, hanno dichiarato i membri della band Mica Tenenbaum e Matthew Lewin in un comunicato stampa. “Diverse dalle precedenti, diverse dalle successive“.
I nuovi brani seguono altri due brani pubblicati dal duo il mese scorso, “Second Sleep” e “Star Eyes”. Nel complesso, questi ultimi brani fungono da “successori spirituali” dell’ultimo album della band, l’acclamato “Imaginal Disk“, pubblicato nel 2024.