Ma che bello ritrovare i The Sentimental Tourists, il progetto di due pesi massimi della musica irlandese, ovvero Dave Long e Paul Page. Di loro avevamo già segnalato l’esordio, con il pregevole EP omonimo. Chi temeva che la magia potesse fermarsi lì, beh, si deve ricredere, visto che il duo ha svelato 3 nuovi brani. Ricapitoliamo un po’ di chi stiamo parlando, giusto per mettere le cose in chiaro e non stupirsi se usiamo le parole “pesi massimi”.

Dave è stato il cantante dei Into Paradise, eroi di Dublino con due album (tra cui il brillante “Churchtown”) e numerosi EP e singoli all’attivo. Paul invece ha suonato la chitarra nei Whipping Boy che hanno al loro attivo tre album e due EP, con il secondo lavoro, “Heartworm“, regolarmente citato dalla critica come uno dei migliori album irlandesi di tutti i tempi (noi lo adoriamo, ovviamente).

Il nuovo EP dei ST è “Living in Smoke Dreams” ed è ancora msuica che scalda il cuore.

<a href="https://thesentimentaltourists.bandcamp.com/album/living-in-smoke-dreams-ep">Living in Smoke Dreams EP by The Sentimental Tourists</a>

“Under The Waves” e “With The Radio On” hanno quel taglio musicale che guarda al passato con affetto, un guitar-rock caldo, melodico, denso di suggestioni di una scuola che sa come scrivere brani senza tempo, mentre la title track è un morbido viaggio sonico, tracciato dalla chitarra elettrica che disegna una trama sognante e riverberata sopra quella acustica, con il cantato di Dave a fare da suggestiva guida. Una canzone bellissima.