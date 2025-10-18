I Florence + The Machine hanno eseguito “Everybody Scream” al Graham Norton Show del 17 ottobre.

La band londinese pubblicherà il suo sesto album il 31 ottobre, sarà il successore di “Dance Fever” del 2022. Florence Welch e soci hanno già presentato il singolo “One Of The Greats” e la title track, che hanno eseguito proprio nel programma televisivo.

La Welch ha rivelato che l’ispirazione per l’album “Everybody Scream” è venuta da un intervento chirurgico salvavita subito durante il tour “Dance Fever” nel 2023.

“Il momento in cui sono stata più vicina alla vita è stato anche quello in cui sono stata più vicina alla morte“, ha spiegato in una recente intervista. “Mi sono sentita come se avessi varcato una soglia e mi fossi ritrovata in una stanza piena di donne che urlavano“.