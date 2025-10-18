Raccolta celebrativa per i londinesi Hot Chip che ancor oggi, ed è un implicito merito, appaiono freschi quando invece è più di vent’anni fa che apparvero sul nascere della bollente e meticcia scena dell’indietronica. La raccolta non contiene né remix né live version, ma è un compendio ben assortito del loro delizioso districarsi tra i grooves di diversa estrazione.

Presente un inedito, “Devotion“, dalle spezie new wave, in chiusura della tracklist di ed un titolo che richiama un dichiarato amore, ovvero Prince.

Una carriera all’insegna di un creativo e divertente melting pot, tra electro-clash, funky bianco, synthpop e dance rock, che ha scaldato il nuovo secolo sin dalla prima hit “Over and Over” del 2005, raccogliendo consensi e sudori sia degli amanti del rock che dell’elettronica più legata alla forma canzone.

Non incisivi e “miliari” come gli LCD Soundsystem, ma più efficaci degli Junior Boys e meno intellettualoidi dei Tv On The Radio, gli Hot Chip salirono sino alla top ten britannica una sola volta con “Ready For The Floor“, ma lo status di culto che hanno raggiunto è più che meritato, rendendo più vividi ed interessanti i set dei dj più illuminati, tra ironia e raffinatezza.