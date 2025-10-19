La band svedese Girl Scout ha annunciato l’uscita del suo album di debutto “Brink”, prevista per il 26 marzo 2026 via AWAL. Dopo una trilogia di EP e un tour molto chiacchierato con gli Alvvays, il trio di Stoccolma ha collaborato con Alex Farrar (Wednesday, Snail Mail) per il suo primo album completo.

Composto da 13 brani l’album, a quanto ci dicono le note stampa, cattura il crocevia fin troppo familiare tra il sentirsi bloccati, il desiderio di cambiamento e il trovarsi sull’orlo di qualcosa di sconosciuto.

Intanto ecco la micidiale “Same Kids” che tra chitarre e tastiere piazza un ritornellone fragoroso che ci manda subito in estasi. I ragazzi ci sanno fare con le melodie, eccome!

“Brink è nato in un momento in cui non riuscivo davvero a immaginare come sarebbe stato il futuro“, dice Emma Jansson a proposito del disco. “A metà strada tra il timore e l’attesa, mi trovavo sull’orlo di qualcosa di sconosciuto, desiderando un cambiamento ma sentendomi bloccata negli stessi vecchi schemi. Era come se la vera soddisfazione fosse appena fuori dalla mia portata, e ripensando ai ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza mi sono resa conto di quanto fosse cambiato tutto. Quanto mi mancasse quel senso di possibilità che si ha da bambini. Il peso delle scelte di vita si era insinuato in tutti e tre e improvvisamente ogni decisione sembrava più significativa che mai, come se potessimo tracciare l’effetto a catena crescente di ogni scelta che facevamo. Realizzare questo album è diventato un modo per elaborare quei sentimenti – la confusione, il dolore, la sensazione che il tempo stesse per scadere, la realtà dell’invecchiamento – così come è diventato un mezzo per trovare nuove ragioni per andare avanti“.

Listen & Follow

Girl Scout: Facebook