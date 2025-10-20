Curtis Harding ha iniziato la sua carriera solista nel 2014 con la Burger Records, mentre questo, uscito a inizio settembre, è il suo terzo LP per la ANTI- (e il suo quarto in totale).

Credit: Matt Correia

Il musicista nativo del Michigan ha deciso di produrre da solo questo suo nuovo lavoro – registrato ai Electric Deluxe Recorders (lo studio di Austin di proprietà di Adrian Quesada dei Black Pumas) – in modo da poter perseguire senza compromessi la propria visione artistica.

Il disco è stato registrato live insieme a una band e ha un suono ricco che spazia tra numerosi generi musicali in cui recitano una bella importanza gli archi che sono stati curati da Steve Hackman (Doja Cat, Andrew Bird).

Il suo nuovo lavoro è un vero e proprio concept album su un pilota disperso nello spazio: tutto ciò parte da un senso di smarrimento, essendo Curtis spesso lontano da casa con i suoi tour, facendogli immaginare questo personaggio che si perde tra le galassie e cerca disperatamente di tornare a casa.

Come dicevamo poco sopra, gli spunti da seguire in questa quarantina di minuti abbondanti sono davvero tanti: un esempio interessante è senza dubbio il recente singolo “The Power”, che dà importanza non solo alle nostalgiche influenze disco – sempre all’interno di un mondo soul – spingendo con il ritmo e facendoci divertire, ma vi sa anche unire in modo intelligente l’eleganza degli archi.

Anche la opening-track “There She Goes” ci piace parecchio con quel suo R&B basato sul piano, tra classicità e modernità, capace di emozionare e di regalare tocchi cinematografici preziosi, un filo di pop raffinato e belle armonie.

Come non citare anche la conclusiva “Running Outta Space”, con tanto di falsetto, che – utilizzando ancora una volta il piano – si muove leggiadra su territori funk aggiungendo un piacevole groove e lasciandoci questa sensazione di viaggiare attraverso il cosmo.

“I’m With You” ha un eleganza classica che ci riporta indietro di qualche decennio in ambito soul e sa emozionarci, mentre fa convivere la bellezza degli archi con un incalzante lavoro della sezione ritmica.

Poco prima, invece, “Hard As Stone”, è un prezioso ed equilibrato mix tra beat, delicate sensazioni cinematografiche, soul più classico e una vena di romanticismo: il risultato è assolutamente da scoprire.

Questo seguito di “If Words Were Flowers” (2021) è un piccolo gioiello della musica R&B moderna: il musicista di stanza ad Atlanta aveva intenzione di allargare il suo sound e ci è riuscito con intelligenza e classe, lasciandoci un lavoro di grande qualità, sensibilità e pieno di spunti sonori interessanti. A questo punto le sue tre imminenti date italiane (Bologna, Roma e Milano) diventano davvero imperdibili.