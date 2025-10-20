Accidenti che delizia questi francesi.

Non conoscevo i an ocean of embers (ma ora vado a riprendermi in mano tutta la loro discografia, promesso!) e così mi sono accostato con grande curiosità al loro EP “quartz” e, beh, ne sono rimasto conquistato.

<a href="https://shorediverecords.bandcamp.com/album/quartz-ep">quartz EP by an ocean of embers</a>

Pensavo che la lunghezza dei tre brani mi avrebbe messo in difficioltà, e invece non accade affatto così. Il mondo dream-pop della band è ricco di melodia e di fascinazioni carezzevoli che ci prendono per mano con dolcezza, e anche quando qualche riverbero shoegaze sembra apparire, ecco che la band non perde affatto la linea melodica e cerca di non calcare mai la mano nell’uso delle chitarre, in modo che la’ascolto per noi risulti sempre coinvolgente.

3 brani molto belli, una band che merita la massima attenzione.

Listen & Follow

an ocean of embers: Bandcamp