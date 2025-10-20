Ammaliante e realmentre affascinante la proposta dei fawn, che tornano dopo una piccola pausa.

“Paper Thin” segna la prima vera uscita dei fawn per la Sunday Drive Records e il loro primo progetto completo dal 2022, anno dell’EP omonimo. I ragazzi di San Antonio, Texas, alzano ai massimi livelli le distorsioni e il suono si fa pienissimo e rumoroso, eppure la cosa non ci disturba e non ci spaventa, anzi, è proprio in mezzo a queste stratificazioni pazzesche che si trova la purezza, la perfezione, l’estasi. E’ come trovare qul punto di quete, quel paradiso assoluto in mezzo a quello che si primo acchito potrebbe invece sembrare ostico e di difficile approccio.

<a href="https://fawntx.bandcamp.com/album/paper-thin">Paper Thin by fawn</a>

Con “Paper Thin”, i fawn consolidano la loro posizione nella fiorente scena alternative-rock del Texas, con un tripudio shoegaze che non potrà non appassionare i devoti di questo sound.

Listen & Follow

fawn: Bandcamp