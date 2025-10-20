Giorgieness torna con nuova musica a distanza di un anno dalla pubblicazione dell’ultimo album “Giorgieness e i Cuori Infranti”. Con “Sogni Lucidi” la cantautrice riprende un sound più rock e analogico, proseguendo il viaggio che le ha permesso di mostrarsi diversa, a tratti forse più fragile, oggi più consapevole.

Reduce da un album in cui ha parlato del ritrovarsi, tra struggle e ironia, a dispetto di chi ama definire “sbagliata” la vita degli altri, Giorgieness ha fatto pace con se stessa attraverso i propri valori e la capacità di riconoscere e farsi avvolgere da anime simili a lei.

Durante il tour di supporto all’ultimo album ha continuato a scrivere, prendendo dalla musica live l’energia e l’urgenza di cui aveva bisogno per continuare il suo percorso di esplorazione tra sonorità e nuove parole.

Giorgia racconta: «Sogni Lucidi mette insieme le notti in macchina con gli amici e l’ultimo tour. Se c’è una cosa che mi ha insegnato il rock è che arriva quando ne ha bisogno e ha quella stessa urgenza di un messaggio di troppo. Scritto male. Letto peggio. E alla fine lo sai sempre, quando stai perdendo. Ma semplicemente non ti rassegni.»