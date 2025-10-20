credit Aidan Zamiri

Oggi Oneohtrix Point Never annuncia il suo nuovo album “Tranquilizer“, in uscita in formato digitale il 17 e in formato fisico il 21 novembre 2025 per Warp Records.

L’annuncio arriva insieme a tre nuovi brani: “For Residue”, ‘Bumpy’ e “Lifeworld”, che offrono uno sguardo su un mondo in cui il decadimento dei media, il disagio ambientale e la fragile bellezza si scontrano.

Nato da un momento fortuito, una visita di routine dal dentista, sdraiato sotto un pannello fluorescente di cieli blu e palme, “Tranquilizer” è un disco surreale e profondamente materico che si interroga sul significato della fuga nel passato e su ciò a cui torniamo dopo. L’album è nato dalla scoperta di Lopatin che un vasto archivio di CD di campioni degli anni ’90 era scomparso dall’Internet Archive, un momento che ha lasciato Lopatin creativamente carico.

Attingendo da quei suoni recuperati, “Tranquilizer” evoca un’allucinazione sonora: la calma ambientale che si trasforma in caos digitale; texture banali che lasciano il posto a un sovraccarico emotivo. È un disco plasmato dall’oscurità e dall’obsolescenza. Il reale e l’irreale si confondono. I campioni si fondono nella statica. Una porta si apre cigolando all’interno di un sogno.

Questo è Oneohtrix Point Never al suo massimo livello di immersività, senza guardare indietro con nostalgia, ma riformulando il suono perduto come veicolo di nuove emozioni. Parlando del disco, Lopatin dice: “È un disco modellato dai kit di costruzione audio commerciali di un’epoca passata, un indice di cliché capovolti. Per me è un ritorno a una forma di fare musica orientata al processo che, secondo me, evoca al meglio un certo tipo di follia e noia nel cuore della cultura odierna“.

Tracklist:

1 For Residue

2 Bumpy

3 Lifeworld

4 Measuring Ruins

5 Modern Lust

6 Fear of Symmetry

7 Vestigel

8 Cherry Blue

9 Bell Scanner

10 D.I.S.

11 Tranquilizer

12 Storm Show

13 Petro

14 Rodl Glide

15 Waterfalls