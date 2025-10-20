Credit: press

Che bella questa canzone di Saguru. Artista tedesco che, sinceramente, non conoscevo. Mi riporta alla mente quella melodia guitar-pop che avvolgeva certi brani dei primi Radiohead. Melodia ombrosa, arpeggi, decisamente suggestiva come canzone, prima di arrivare a questo finale gospel, con i cori ad ampio raggio, che scalda il cuore, mentre la chitarra si fa più viva.

Chris Rappel, originario di Monaco di Baviera, ha fondato Saguru nel 2016, ispirandosi a eroi musicali come Alex Turner, Bon Iver e Ben Howard, e ha pubblicato le sue prime canzoni. Ora il nostro Saguru ha ormai trovato il nucleo del proprio sound.

Rompere le routine, imparare ad affrontare la crescente alienazione, gli stati d’animo senza peso, la vastità, la fuga come scappatoia: temi e immagini di Saguru che si fanno strada nei suoi brani.

Un brano che evoca un mood autunnale ma che poi nel finale cerca la luce e il suo calore.

Bravo Saguru!

