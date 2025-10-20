credit: press

Dopo un tour nordamericano di enorme successo all’inizio di quest’anno, il gruppo hip-hop più iconico al mondo, il Wu-Tang Clan, annuncia le date internazionali del tour ‘Wu-Tang Forever: The Final Chamber’, che includono anche l’Italia, 8 marzo 2026 all’Unipol Arena di Bologna.

Il fondatore dei Wu-Tang Clan, RZA, ha dichiarato a proposito delle date internazionali: “Continuando ad ampliare il nostro “cypher”, Chamber si sposta da locale a globale“

Il tour “Wu-Tang Forever: The Final Chamber” celebrerà la profondità e l’ampiezza del vasto repertorio dell’iconico gruppo. Durante le date, i fan potranno ascoltare brani mai eseguiti dal vivo, pezzi rari e, naturalmente, le grandi hit tratte dal loro album di debutto “Enter the Wu-Tang (36 Chambers)”, oltre che dal loro secondo album, candidato ai Grammy e di maggior successo, “Wu-Tang Forever”, che ha debuttato al primo posto sia nella classifica album del Regno Unito che nella Billboard 200 negli Stati Uniti, ed è stato certificato quattro volte disco di platino. Ad oggi, il gruppo ha pubblicato sette album in studio, certificati oro e platino, con vendite mondiali che superano i 40 milioni di copie.

Dopo la loro storica e rivoluzionaria residency a Las Vegas – la prima di sempre per un gruppo hip-hop – il Wu-Tang Clan ha proseguito il loro successo con una straordinaria tournée nordamericana di 27 date per Wu-Tang Forever: The Final Chamber.

Ora, il leggendario gruppo è pronto a tornare sul palco per offrire ancora una volta performance esplosive, dando ai fan un’ultima e indimenticabile occasione per essere parte della loro eredità senza tempo.



I biglietti saranno disponibili in prevendita Vivo Club a partire da giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 10:00, mentre in vendita generale da venerdì 24 ottobre alle ore 10:00. I pacchetti VIP (disponibili solo in alcuni Paesi) saranno in vendita da venerdì 24 ottobre alle ore 10:00 nel Regno Unito, Unione Europea e Dubai. La VIP experience include posti premium, merchandising esclusivo e l’occasione per vedere da vicino la Wu-Tang Clan Time Capsule. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale.

Biglietti QUI.