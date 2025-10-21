Sempre un piacere ritrovare Carlo Pinchetti e i suoi Lowinsky. Il buon Carlo e la sua truppa si trovano sempre lì, con questa barca guitar-pop ben attrezzata, in mezzo a un fiume che guarda alle due estremità, in gustoso equilibrio tra richiami made in USA e made in UK, perfettamente in controllo verrebbe da dire.

“Alice Inizia A Capire” è un pregevole disco di guitar-rock. Con le sue ballatone, quelle classiche, quelle con il passo dolente, con tanto di violoncello a impreziosire il tutto, ma anche con attacchi power-pop che mi sono venuti in mente gli Ash che se la spassano con i Lemonheads. Perché alla fine lì andiamo a parare, in un disco che suona classico fin dal primo ascolto, perché è familiare, melodico e credibile sia quando ha l’animo punk sia quando invece sembra che l’anima cantautorale abbia preso il sopravvento. E questo perché, attenzione, le due facce non sono in contrasto, ma anzi, come in una moneta, si completano pur con le loro differenze.

E poi come funziona l’impasto delle due voci maschile e femminile, funziona davvero alla grande!

<a href="https://lowinsky.bandcamp.com/album/alice-inizia-a-capire">Alice inizia a capire by Lowinsky</a>

Sta a voi dire se preferite la malinconia o il gustoso pogo in mezzo al salotto: qui ci trovate tutto. E tutto fatto bene.

Bravi ragazzi.

Listen & Follow

Lowinsky: Bandcamp