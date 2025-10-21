Credit: Ebru Yildiz

I Cigarettes After Sex hanno pubblicato oggi il loro nuovo doppio singolo “Anna Karenina” tramite la Partisan Records. La band torna con due brani che mettono in mostra sia il loro futuro che il loro passato ed è la loro prima uscita dopo l’acclamato album “X’s” del 2024.

“Anna Karenina” è un brano tipico dei Cigs: sensuale, lento e emotivamente sovradimensionato, con testi così confessionali da rasentare l’eccesso. L’inserimento di versi recitati aggiunge una nuova dimensione sorprendente al mondo di Greg Gonzalez, ampliando la tavolozza intima della band. Il ritornello (“Ho pianto alla fine di Anna Karenina, quando si è gettata sotto il treno“) è forse il testo più rappresentativo dei Cigarettes After Sex scritto fino ad oggi.

“The Crystal Ship” è ovviamente la cover dei Doors, rivisitata nella tipica atmosfera nebbiosa della band. Il fatalismo romantico di Jim Morrison non è mai stato così appropriato.