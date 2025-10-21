Credit: Andy De Santis

Meric Long, cantautore, chitarrista e produttore, metà del noto duo indie-rock The Dodos, annuncia il suo debutto solista “Kablooey” in uscita sulla storica label Polyvinyl Record Co. questo venerdì 24 ottobre.

Registrato in poche ore, e soprattutto la notte, nei ritagli di tempo tra un lavoro di produzione e un altro, l’album è anticipato oggi dal singolo “A Small Act of Defiance”:

Sulle origine di “Kablooey” Long dichiara:

Questo album è stato pensato per essere divertente e non troppo mirato. Ci ho messo molto impegno, come ci si aspetterebbe, ma in realtà volevo solo creare qualcosa di divertente che mi permettesse di seguire i miei impulsi più da “bambino eccitato in un negozio di caramelle.

L’ultimo disco dei Dodos, “Grizzly Peak“, è uscito nel 2021.