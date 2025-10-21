Credit: Scarlett Carlos Clark

Anna Calvi annuncia oggi il suo ritorno con una cover di “I See A Darkness” di Bonnie Prince Billy, un duetto con Perfume Genius intenso e struggente. Le loro voci si intrecciano in questa canzone che parla dell’amore silenzioso e profondo che nasce dall’amicizia, di intimità oltre il romanticismo.

“Molte canzoni parlano dell’amore romantico“, spiega Calvi, “ma io volevo mettere in risalto la il romanticismo della famiglia che ci scegliamo, la profondità di un legame che non è vincolato a ideali eteronormativi. È un brano molto potente che parla del desiderio di intimità. Amo abitare le canzoni degli altri: quando canto le parole di qualcun altro sento di avvicinarmi in qualche modo a me stessa, perché le canzoni che scelgo esprimono qualcosa che io non riesco ad articolare.“

Il ritorno di Calvi era decisamente molto atteso: si tratta infatti della sua prima musica da quando la sua chitarra viscerale e le sue inconfondibili atmosfere sono state protagoniste della colonna sonora di Peaky Blinders (BBC), stagioni 5 e 6, il cui episodio finale è andato in onda nel 2022. Le musiche della Calvi sono state pubblicate integralmente all’inizio del 2024.