Credit: press

Gli Sleaford Mods pubblicheranno il loro nuovo album, “The Demise Of Planet X“, il 16 gennaio 2026 su Rough Trade Records.

“The Demise Of Planet X”, a quanto ci dicono le note stampa, è l’album di Andrew Fearn e Jason Williamson più vasto e ambizioso finora, e vede la partecipazione straordinaria dell’ex cantante dei Life Without Buildings Sue Tompkins, la collaborazione di Aldous Harding, del cantante soul Liam Bailey e dell’MC grime Snowy, questi ultimi originari di Nottingham, città natale della band.

Alla sua prima incursione nel mondo della musica, l’attrice Gwendoline Christie (Wednesday/Severance/Game Of Thrones) si unisce alla band delle Midlands Big Special nel nuovo singolo dei Sleaford Mods, “The Good Life”, pubblicato oggi e accompagnato da un video diretto da Ben Wheatley (The Kill List/A Field In England/Bulk).

Grazie all’approccio musicale più vario ed espressivo che il duo abbia mai avuto finora, “The Demise Of Planet X” racconta, critica e satirizza i nostri tempi, offrendo al contempo un grido universale di rabbia e un’esplosione di energia che si oppone all’oscurità culturale che avanza. Immaginando la fine del mondo non con un’esplosione ma con una marea crescente di irritante banalità, “The Demise Of Planet X” risponde con sonorità vivide, parole caustiche e un umorismo coinvolgente in 13 brani che muoveranno cuori, menti e piedi.

“The Demise Of Planet X” rappresenta una vita vissuta sotto un’immensa incertezza, plasmata dal trauma collettivo“, dichiara il frontman Jason Williamson. “Quando abbiamo scritto l’ultimo album, il tema era la stagnazione, un Paese che sembrava un cadavere senza vita. Tre anni dopo, quel cadavere è stato squarciato dalla guerra, dal genocidio e dalle persistenti conseguenze psicologiche del Covid, mentre i social media si sono trasformati in una forma grottesca e contorta di ingegneria digitale. Sembra di vivere tra le rovine. Un abominio multistrato inciso nella nostra psiche collettiva“.

Tracklist:



The Good Life feat. Gwendoline Christie + Big Special

Double Diamond

Elitest G.O.A.T. feat. Aldous Harding

Megaton

No Touch feat. Sue Tompkins

Bad Santa

The Demise Of Planet X

Don Draper

Gina Was

Shoving the Images

Flood the Zone feat. Liam Bailey

Kill List feat. Snowy

The Unwrap