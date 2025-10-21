Ocurissimi e dannatamente post-punk vecchia scuola i The Martyr. Il loro nuovo singolo è “Lament In Black” e capirete che, fin dal titolo, il mondo sonoro e lirico della band non sembra guardare con affetto a speranza e redenzione.

Un brano post-punk/dark wave dall’animo profondamente cupo e malinconico, con una batteria che non lascia scampo e un giro di chitarra affilatissimo. Piace molto anche il frangente centrale carico di rabbia e intensità quasi metal (hardcore mi verrebbe da dire), prima di ritornare a dare spazio alla chitarra che non lascia prigionieri.

