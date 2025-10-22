Credit: Megan Cullen

Nick Cave & The Bad Seeds annunciano il nuovo album dal vivo, “Live God”, un’impressionante testimonianza del “The Wild God Tour”, che ha incantato il pubblico nel Regno Unito, in Europa e in Nord America nel 2024 e 2025.

Attraverso 15 brani dal vivo, l’album cattura la natura trascendentale e selvaggia di quei concerti indimenticabili, che, nelle stesse parole di Nick Cave, sono stati “un antidoto alla disperazione“.

In uscita il 5 dicembre, “Live God” è già disponibile in pre-ordine nei seguenti formati: Doppio vinile Premium Gatefold, Doppio CD e Digitale. Ascolta il primo singolo, “Wild God (Live God)”:



L’ampia scaletta include l’esecuzione completa dell’acclamato album in studio del 2024, “Wild God”, oltre a versioni travolgenti di alcuni dei brani più amati del repertorio, come “From Her To Eternity”, “Papa Won’t Leave You, Henry” e “Into My Arms”.

Per la sua ultima fase, il Wild God Tour approderà in Australia e Nuova Zelanda a febbraio 2026.

Successivamente, la band tornerà in Europa nell’estate 2026 per una straordinaria serie di nuovi concerti all’aperto e partecipazioni a festival, a partire dal 10 giugno al Malahide Castle, in Irlanda, con tappe in Germania, Danimarca, Repubblica Ceca, Austria, Grecia, Italia, Belgio, Portogallo, Francia, Regno Unito, Croazia, Serbia, Romania, Norvegia e Lituania.

Il tour si concluderà nuovamente in Francia, al Rock en Seine Festival il 28 agosto, con altre date che verranno annunciate prossimamente.

Questa epica stagione di concerti include lo spettacolo esclusivo nel Regno Unito al Preston Park di Brighton, già sold out, previsto per venerdì 31 luglio. Questo concerto non è solo una data del tour, è un ritorno a casa. Il legame di Nick Cave con la città di Brighton è profondo e unico, rendendo Preston Park 2026 un momento storico sia per la città che per la band.

“Live God” tracklist:

Frogs

Wild God

O Children

From Her to Eternity

Long Dark Night

Cinnamon Horses

Tupelo

Conversion

Bright Horses

Joy

I Need You

Carnage

Red Right Hand

White Elephant

O Wow O Wow (How Wonderful She is)

Papa Won’t Leave You Henry

Into My Arms

As The Waters Cover The Sea