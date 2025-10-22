Decisamente di non poco conto per l’indie-rock italiano la notizia che Roberta Sammarelli ha lasciato i Verdena. La bassista si era unita al gruppo nel 1996 e ha suonato con i due fratelli Ferrari per 7 album (più svariati EP), in una discografia di album completi che va dal 1999 (“Verdena”) al 2022 (“Volevo Magia”). La separazione è, a quanto si capisce, avvenuta già da un po’, ma viene resa nota solo ora…

Da notare che Luca e Alberto segnalano di essere al lavoro su un nuovo labum…sarà ancora a nome Verdena?

Ecco i comunicati, sia della band che di Roberta stessa:

Come una goccia

A new dimension

Dopo aver condiviso un lunghissimo percorso, alla fine del tour “Volevo Magia”, Roberta ci ha comunicato che non avrebbe più fatto parte del progetto. Proseguirà per la sua strada. E noi per la nostra, lavorando a un nuovo album.

E’ da un po’ di tempo che questa cosa era in attesa di essere detta ma forse ci serviva un po’ di tempo per metabolizzare… sapete com’è…

Ringraziamo veramente tanto chi ci ha seguito e aiutato in questi anni.

Sperando che il futuro sorrida a tutti,

Luca e Alberto

~ Siamo tutti sensibili al ridicolo e alla vergogna ~

Sarò onesta perché è nella mia natura esserlo. Qualcuno già sa, qualcuno lo sospetta, qualcuno invece non se lo aspetta: non suonerò più nei Verdena. È stata una scelta (molto difficile) che ho preso alla fine del tour del 2023 e che ho comunicato alla band già a quel tempo. La notizia non è stata divulgata fino a oggi, chi segue i Verdena sa che non siamo mai stati bravi con le parole, ma è arrivato il momento di dirlo, sia per ringraziare di questo grande pezzo di vita che dai 16 anni mi ha portato fino ai 46, sia per ringraziare il pubblico fantastico che mi ha accompagnato fin qui.

Sono stati anni speciali, a volte incredibili, a volte complessi, altri commoventi. Niente potrà cancellare quello che è stato fatto, che fortunatamente resta indelebile nella musica. Ora sento il bisogno di andare avanti, in un’altra direzione, in uno o più viaggi che non sono sicura dove mi porteranno, ma che è il momento di intraprendere. Buona fortuna a tutti!