Avevo messo gli ottimi Bored Marsh sul radar dall’anno scorso, con il loro ottimo “IDIOT EP”. Una band versatile, ispirata dal post-punk tanto quanto da atmosfere più movimentate. quasi anni ’90. Un gran lavori ritmico e melodie che sanno farsi oscure e cariche di presagi. Insomma un EP che mi aveva davvero emozionato.

Ritroviamo la band ora con il nuovo singolo che ha diverse anime che si manifestano. “The World In Your View” all’inizio mi ricorda addirittura i The Music, con un groove incalzante e un giro di chitarra che si fa subito epico. Ecco che poi riemenrge un po’ quello spirito alla Interpol che la band ha sempre avuto, come a dire che l’oscurità non sparisce nemmeno di fronte a una ritmica ballabile. Il tagliio è sempre quello epico, che coinvolge, che ci fa esplodere nel ritornello da cantare a gran voce, per arrivare poi al super finalone dove tutto sembra esplodere davanti ai nostri occhi.

Ottima band.

Bored Marsh: Bandcamp