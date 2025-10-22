L’ex cantante e chitarrista delle Muncie Girls, Lande Hekt, ha annunciato il suo nuovo album solista, “Lucky Now“, che uscirà il 30 gennaio per Tapete. “Non mi preoccupo più di come mi presento“, dice Hekt. “Ho cercato di pensare meno a come vengono percepite le cose e di scrivere semplicemente canzoni che mi facciano sentire in sintonia con me stessa e con ciò che apprezzo“.

Il primo singolo è la scintillante “Favourite Pair of Shoes” e Lande dice di aver scritto le canzoni ascoltando molto The Bats e The Chills. “Probabilmente non assomiglia affatto alla musica della Flying Nun, ma era ciò che mi ispirava in quel momento“, dice. “Nonostante i versi che tendono alla disperazione, penso che sia una canzone piuttosto speranzosa. Parla di uscire da una situazione di disperazione e fare qualcosa di veramente positivo. La canzone vede la partecipazione del mio vecchio amico e collaboratore di lunga data Samuel Bedford. Abbiamo cantato insieme per la prima volta quando avevamo 16 anni, abbiamo registrato una canzone insieme per il suo progetto folk solista, poi abbiamo suonato insieme in una band indie rock quando avevamo 21 anni, chiamata Selfish Son. Sam ha cantato nella mia canzone “Kitchen” nel 2020 e ora canta in questa canzone e in “Coming Home”. Ognuna di queste collaborazioni è a distanza di 5 anni l’una dall’altra, il che è perfetto“.

Al di là di influenze più o meno riscontrabili, il pezzo è veramwente coinvolgente e accattivante, con un taglio melodico di alta scuola che genera empatia immediata. Una gran bella canzone, freschissima e immediata.

