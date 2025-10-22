Credit: Press

Alekos Zonca (voce e testi) Luca Abbrancati (basso) e Giorgia Capatti (batteria) dal 2022 hanno dato vita al collettivo Narratore Urbano. Etica DIY, testi che uniscono il quotidiano e le tragedie internazionali con toni dissacranti, a volte provocatori, che non lasciano indifferenti come già dimostrato negli album fin qui realizzati (“2ANNI” e “CTRL”).

E’ il caso anche del nuovo singolo “Il Mio Coinquilino Vuole Uccidermi” prodotto a Milano in collaborazione con Davide “Divi” Autelitano (I Ministri) che racconta il conflitto tra Israele e Palestina e il genocidio nella Striscia di Gaza usando come metafora una singolare lite condominiale dai risvolti tragici e grotteschi.

Ritmo martellante, parole forti in un brano dalla ruvida indole punk rock che viene presentato durante il “Realpolitik Condominiale Tour”, partito il 20 settembre da Piacenza, per ricordare ancora una volta che la musica non è solo mero intrattenimento ma può e deve stimolare il dialogo sulle tematiche politiche e sociali.

Listen & Follow

Narratore Urbano: Facebook