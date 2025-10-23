Gli Howling Bells hanno annunciato che “Strange Life“, il loro primo album in oltre 12 anni, uscirà il 13 febbraio 2026 per la Nude Records.

Dopo aver recentemente pubblicato il loro brano di ritorno “Unbroken”, un inno cupo e trascinante, oggi condividono “Heavy Lifting”, una canzone caratterizzata da un’intonazione blues, in cui Juanita prende di mira i privilegiati e gli opportunisti.

Un brano accativante, melodicamente delizioso, incalzante con quel preciso lavoro ritmico, mentre le chitarre sanno essere gentili, ma anche farsi distorte e rumorose. Carezze e graffi targati Howling Bells.

Juanita spiega: “‘Heavy Lifting’ è una dichiarazione confusa e grunge. Come chiunque abbia lavorato instancabilmente a ciò che ama, si sviluppa una grande resilienza. I calli sulle mani, i muscoli che si sono rafforzati, la spavalderia nel proprio passo. ‘Heavy Lifting’ è una canzone sulle migliaia di chilometri che si percorrono per acquisire questo tipo di sicurezza; non è qualcosa che può essere tolto“.

Primo album della band dal 2014, “Strange Life” è stato registrato con il produttore Ben Hillier (Blur, Depeche Mode, Elbow), amico e collaboratore di lunga data degli Howling Bells, presso i suoi Agricultural Audio Studios.

Formatisi a Sydney e trasferitisi a Londra, gli Howling Bells hanno catturato per la prima volta l’attenzione e l’immaginazione del pubblico con il loro album di debutto omonimo del 2006, un classico noir-rock che fondeva atmosfere malinconiche con melodie incisive, ottenendo un ampio consenso dalla critica. Hanno continuato a svilupparsi musicalmente con altri tre album: “Radio Wars” del 2009, “The Loudest Engine” del 2011 e “Heartstrings” del 2014. Ciascuno di questi dischi, con la propria personalità musicale distintiva, non si è mai allontanato troppo da quel mix inebriante e coinvolgente per cui sono così famosi, in parti uguali romanticismo dai toni seppia e rock’n’roll grintoso. Ora eccoli di nuovo qui!