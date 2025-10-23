Jeff Tweedy ha appen apubblicato il suo triplo album solista “Twilight Override” e il 21 ottobre è stato ospite del Late Show per eseguire un paio di brani. Il frontman dei Wilco ha presentato “Lou Reed Was My Babysitter” e “Enough”, con i figli Spencer e Sammy Tweedy che lo hanno accompagnato rispettivamente alla batteria e alla voce.

Tweedy ha anche concesso un’intervista, durante la quale ha parlato di com’è fare musica con i suoi figli, che suonano anche nell’album. “Quando suoniamo, mi guardo intorno e non so come ho fatto ad essere così fortunato“, ha detto. “Poi mi ricordo che li sto pagando“.