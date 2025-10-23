Credit: press

I Depeche Mode tornano al cinema con “Depeche Mode: M”. Nelle sale di tutto il mondo dal 28 al 30 ottobre l’intenso film concerto in 4K e audio 5.1

Diretto dal regista pluripremiato Fernando Frías e presentato in anteprima al Tribeca Film Festival 2025, arriva nelle sale di tutto il mondo il film concerto che intreccia le riprese dei tre show sold out al Foro Sol Stadium di Città del Messico, accompagnando il pubblico in un intenso viaggio musicale. Un percorso che utilizza la passione di quasi 200.000 fan messicani come lente per raccontare l’influenza senza tempo della band, offrendo al contempo un potente tributo all’indissolubile legame tra musica, tradizione e spirito umano.

“Depeche Mode: M”, la cui uscita è sostenuta ufficialmente da IMAX, segue la tappa di Città del Messico del Memento Mori Tour, che ha visto la band esibirsi davanti a oltre 3 milioni di fan in 112 concerti in tutto il mondo. Il film è stato presentato in anteprima ufficiale al Tribeca Film Festival il 5 giugno 2025, seguito da un Q&A dal vivo con i membri della band Dave Gahan, Martin Gore e il regista Fernando Frías, mentre i fan attendevano con impazienza i dettagli sull’uscita globale.

Prodotto da Sony Music Vision e Trafalgar Releasing, “Depeche Mode: M” è distribuito in Italia in esclusiva da Nexo Studios.