In seguito a un’edizione 2025 che ha consacrato definitivamente UNALTROFESTIVAL come una delle realtà musicali più importanti e riconoscibili del panorama nazionale, punto di riferimento imprescindibile per la musica live internazionale in Italia, il festival torna nel 2026 con un nuovo, attesissimo capitolo.

Dopo le straordinarie performance di Fontaines D.C., The Smashing Pumpkins e Massive Attack, protagonisti assoluti dell’edizione 2025, oggi UNALTROFESTIVAL annuncia il primo nome della line up 2026: Lorde, una delle artiste più influenti e affascinanti della sua generazione che si esibirà il 23 luglio 2026 al Parco Della Musica di Segrate (MI).

Ricordiamo che la sua unica data italiana, prevista per il 29 novembre 2025 all’Unipol Arena di Bologna, è andata sold out in pochissimo tempo, a testimonianza del legame fortissimo tra Lorde e il pubblico italiano.

Con un mix unico di nomi iconici e nuove promesse, UNALTROFESTIVAL continua a essere uno spazio di scoperta, innovazione e connessione tra la scena musicale globale e il pubblico italiano e con questo primo annuncio inaugura una nuova stagione all’insegna della qualità, della ricerca e delle grandi emozioni dal vivo. Un appuntamento che si conferma come uno dei luoghi più vitali e ispirati della musica internazionale in Italia, capace di offrire ogni anno esperienze uniche e indimenticabili a chi vive la musica come una passione autentica e un momento di condivisione.