Di Polly Jean Harvey abbiamo imparato nell’arco di una carriera decisamente lunga (il suo singolo d’esordio “Dress” risale al 1991) ad apprezzare le varie anime, da quella più ruvida e genuina degli inizi a quella più sperimentale e intimista, dalla più rockeggiante alle felici derivi cantautorali, e ad amarla (ma qui parlo a titolo personale) in modo pressochè incondizionato.

C’è però un episodio del suo catalogo che sia la critica – sempre generalmente benevola – che il pubblico faticano ancora a relegare in una nicchia precisa, e che a essere favorevoli ne rappresenta appieno le varie istanze, mescolandole egregiamente; ad essere negativi invece mostra una certa disomogeneità di fondo, come non sapesse bene quale strada percorrere.

Sto parlando del suo quinto album, pubblicato il 23 ottobre del 2000 e che quindi proprio oggi spegne 25 candeline: “Stories from the City, Stories from the Sea”, il cui titolo già ci suggerisce il riferimento a due poli ben distinti della vita e dell’esperienza della talentuosa artista cresciuta nelle campagne del Dorset.

Parte dell’album vuole narrare uno spaccato cittadino, precisamente di New York, dove la Nostra aveva soggiornato per sei mesi, mettendo a soqquadro la propria esistenza e arricchendola con una moltitudine di input e suggestioni; un’altra è invece è strettamente legata ai luoghi simbolici della sua infanzia, a quel mare e a quelle spiagge tanto amate e frequentate, e che rappresentavano per lei una grande opportunità di evasione e ispirazione.

L’album, più che un compromesso, appare come uno spartiacque assai interessante della sua vicenda artistica e soprattutto umana: la PJ Harvey che andiamo ad ascoltare fra i solchi di queste dodici nuove tracce è finalmente rappacificata, a posto con se’ stessa, se vogliamo anche più matura nell’elaborare storie diverse che stanno benissimo in piedi da sole, senza bisogno di sostegno o di un comune intento.

Sono forse le canzoni più lineari e melodiche mai partorite sinora dalla sua penna – e col senno di poi di un intero percorso, visto che dai successivi album riuscirà sempre a rinnovarsi, cercando nuovi linguaggi espressivi – tutte all’insegna di un (pop) rock senza troppi fronzoli, in cui riesce ad essere credibile (e molto piacevole) sia nei momenti più sanguigni e viscerali (l’apertura intensa di “Big Exit”, la rabbiosa e granitica “The Whores Hustle and the Hustlers Whore”, l’orecchiabile e frizzante “Good Fortune” – uno dei singoli di maggior successo della sua carriera -, la primordiale “Kamikaze”, in versione Riot grrrl come nel debutto), che in quelli più raccolti e malinconici.

A questa seconda specie appartengono il mirabile duetto con Thom Yorke in “This Mess We’re In”, l’onirica “Beautiful Feeling” (che stavolta vede il leader dei Radiohead impegnato ai cori), la vivace e acustica “You Said Something” e la celebre “A Place Called Home”, forse la più adatta di tutte a sintetizzare il lavoro, con le sue liriche autentiche e profonde.

Il resto della scaletta magari non riporta brani memorabili ma assolutamente ben scritti e interpretati, con una sicurezza e una consapevolezza nei propri mezzi inedite, a testimonianza di un’evidente crescita compiuta in un periodo storico finalmente favorevole dopo i tanti tormenti interiori ben declinati negli album precedenti.

Sbaglieremmo a definire “Stories from the City, Stories from the Sea” un lavoro interlocutorio, piuttosto si tratta di un capitolo particolare del suo percorso in cui molti angoli erano stati smussati, e messi da parte quei guizzi di genio e creatività che in ogni caso torneranno copiosi sin dalle successive tappe, visto che nel frattempo la Storia di PJ Harvey è diventata tra le più entusiasmanti e avvincenti del nuovo millennio.

PJ Harvey ““ Stories from the City, Stories from the Sea

Data di pubblicazione: 23 ottobre 2000

Tracce: 12

Lunghezza: 45:22

Etichetta: Island Records

Produttore: Rob Ellis, Mick Harvey, PJ Harvey

