Credit: Carla Pérez Vas e Toni Comino

Dopo più di un anno e mezzo dall’uscita del loro quinto LP, “The Avoider“, le Mourn sono pronte a tornare con un nuovo full-length – il loro primo in lingua spagnola – “Letra Ligada”, in uscita il prossimo 14 novembre via Montgri.

Le Mourn hanno debuttato più di dieci anni fa, quando erano ancora adolescenti, sotto l’egida dell’etichetta discografica newyorkese Captured Tracks. Dopo aver girato senza sosta gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone e mezza Europa e aver pubblicato diversi album favolosi, ora, per la prima volta, osano cantare in spagnolo. Dopotutto, per loro la musica può essere curativa e un mezzo di espressione perfetto per canalizzare paure, angosce e sensazioni, soprattutto se non ci si nasconde nella superficialità come loro.

Dopo la pubblicazione dei singoli “Alegre y jovial” e “Verdura y sentimientos” a inizio anni, arriva ora “Dormir tarde”, la canzone che aprirà l’album; una composizione 100% pop, energica e incisiva, in cui convivono malinconia e ottimismo.