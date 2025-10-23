Registrato agli Hyde Street Studios di San Francisco, “Play the Song” di Dutch Interior (Noah Kurtz) sembra allo stesso tempo un sospiro solenne e una fragile manifestazione.

Il brano ha un taglio classico, coinvolgente e misurato. Il suo esordio con il piano/voce e poi l’anima folk che appare e ci avvolge in modo delicato. Un manifesto di un sound “made in USA” che colpisce non con la prepotenza, ma con la dolcezza.

Commentando la canzone, Kurtz dice: “L’ho scritta come una sorta di omaggio a quelle canzoni che ogni tanto ti colpiscono in modo molto specifico ma inspiegabile. Forse è un attaccamento malsano o un’indulgenza, ma devi semplicemente mettere quella roba in ripetizione fino a quando non ce la fai più“.