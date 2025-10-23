Il musicista canadese Keegan Powell presenta un inno super immediato con la sua “Drown”. Scritta e prodotta in collaborazione con Peter Van Helvoort dei The Glorious Sons, il brano è super radiofonico, con un taglio travolgente, immediato ed energico, mentre i testi esplorano la sopravvivenza, la vergogna e il sostegno a qualcuno sull’orlo del baratro.

Scritta interamente in studio nel giro di poche ore, “Drown” non è mai stata abbozzata in anticipo: ogni nota e ogni testo hanno preso vita in tempo reale. Powell spiega: “L’abbiamo scritta in circa un’ora e registrata in un altro paio d’ore. Alla fine del pomeriggio avevamo completato l’intera canzone e non l’abbiamo più toccata“.

Incalzante nel suo taglio tra l’indie-rock e il power-pop, il brano ha una melodia appiccicosa che conquista fin dal primo ascolto.

La musica di Keegan Powell continua a esplorare il mistero del dolore, la liberazione dai demoni e il miracolo della vita stessa. Dai suoi primi EP sperimentali al malinconico indie-rock di “Fear Be Gone, Powell” non è mai rimasto fermo artisticamente. “Drown” segna un nuovo capitolo nella carriera di Powell.

