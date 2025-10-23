Che meraviglia questo nuovo singolo dei The Hanging Stars. “Sister of the Sun” trasuda magica popedelia, portando l’ascoltatore in un mondo di folk psichedelico purissimo, dove le chitarre sembrano veramente guardare a mondi lontani ricchi di beatitudine cosmica.

La cosa che poi mi esalta tantissimo è che alla produzione ci troviamo addirittura quel Dio di Gerard Love (si, proprio l’ex Teenage Fanclub) e questo sicuramente ha contribuito a rendere il brano così accattivante e melodicamente invitante.

Occhi aperti sui ragazzi che nel 2026 arriva l’album!

