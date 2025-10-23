Per il suo ultimo singolo “Boundary Rider” Tycho ha collaborato con Paul Banks, frontman degli Interpol, che ha avuto una grande influenza su di lui. “Boundary Rider”. Ecco Tycho che spiega come è nato il brano:

Gli Interpol sono da sempre una delle mie più grandi influenze, quindi ho colto al volo l’opportunità di collaborare con Paul su una canzone. “Boundary Rider” è nato come un brano strumentale atmosferico intitolato “Forge” a cui avevo lavorato a intermittenza per un paio d’anni. Quando ho incontrato Paul e ho iniziato a pensare a quali brani potessero adattarsi alla sua voce, mi è subito venuto in mente “Forge”.

Gli ho mandato un demo insieme al titolo “Boundary Rider”. Avevo letto della vita dei Boundary Riders negli anni ’30, persone che pattugliavano e mantenevano le recinzioni nella vasta distesa dell’outback dell’Australia occidentale. C’era qualcosa in questa esistenza solitaria che sentivo in sintonia con la canzone, e il profondo senso di isolamento nei testi di Paul lo ha messo in evidenza.

“Boundary Rider” è ora disponibile su Mom + Pop/Ninja Tune.



Nel frattempo, Paul Banks ha pubblicato la colonna sonora di “Sister Midnight” all’inizio di quest’anno.