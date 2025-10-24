Ricapitoliamo. A maggio, i Foo Fighters hanno licenziato il loro batterista Josh Freese. Poi hanno pubblicato una cover dei Minor Threat e un brano nuovo, “Today’s Song”. Successivamente hanno ingaggiato Ilan Rubin dei Nine Inch Nails e poi hanno fatto una serie di concerti a sorpresa in piccoli locali a settembre. A ottobre un EP live delle esibizioni di quei concerti, il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza, presente su Bandcamp. Ora ecco il nuovo brano “Asking For A Friend”.

“Da quando siamo tornati sul palco a San Luis Obispo cinque settimane fa, ci è stato ricordato perché amiamo e siamo per sempre devoti a fare questa cosa dei Foo Fighters“, ha scritto Dave Grohl, “dal riunirci come band e guardare una lista di 30 anni di canzoni da rispolverare, al reimmaginare versioni con l’incredibile benedizione dell’unico e solo Ilan Rubin alla batteria, al riconnettersi con i nostri fantastici fan e travolgerli con tutto ciò che abbiamo (indipendentemente dalle dimensioni del locale) perché senza di loro non saremmo qui, abbiamo il nucleo più solido. E il sole sta finalmente sorgendo all’orizzonte. Quale modo migliore per condividere la vista se non con gli amici più cari? “Asking For A Friend” è una canzone per coloro che hanno aspettato pazientemente al freddo, affidandosi alla speranza e alla fede affinché il loro orizzonte apparisse. Alla ricerca di una “prova” mentre si aggrappano a un desiderio fino a quando il sole non splenderà di nuovo. Una delle tante canzoni in arrivo…“