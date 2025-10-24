credit: press

Il trio del Galles settentrionale Bau Cat torna con “Silver Bangle”.

Con un’esplosione di chitarre stridenti, armonie vertiginose e un’energia inarrestabile, “Silver Bangle” è il lato più magnetico dei Bau Cat. In bilico tra lo splendore delle girl band Motown, la potenza del power pop anni ’70 e il tocco melodico dell’alt-pop anni ’90, il brano pulsa di vita, tradizione e forte individualità. È un inno scintillante alla gioia, alla resilienza e all’espressione di sé senza compromessi, una canzone che ricorda, resiste e rifiuta di svanire.

Quello che era iniziato come un jam basata su una linea di basso ipnotica si è evoluta in un momento decisivo per la band.

“Aveva questa atmosfera trascinante alla ‘Barracuda’“, dice la cantante e bassista Abby Butler. “Poi Jim ha introdotto la melodia della chitarra, che ha ispirato il ritornello: ‘Passami un braccialetto che tintinna, lo indosserò sul lato destro’. Da lì, tutto ha funzionato alla perfezione“.

Traendo ispirazione dalle Ronettes e dalle Shangri-Las, attraverso lo spirito melodico dei Big Star, l’immediatezza grezza dei Lemonheads e un lampo della sincerità emotiva dei Galaxie 500, “Silver Bangle” è una canzone che trasmette nostalgia e vitalità allo stesso tempo.

Registrata dal vivo in una sola ripresa con il produttore Steffan Pringle (Adwaith), la canzone cattura la chimica dei Bau Cat al meglio.

