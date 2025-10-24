Credit: Bandcamp

Ancora Cardinals, fortissimamente Cardinals.

La band indie rock di Cork all’inizio del prossimo anno pubblicherà il loro primo album, “Masquerade”. Fino ad ora la marcia di avvicinamento è stata impeccabile, ma ora ecco un nuovo tassello ad alto voltaggio chitarristico ed emozionale. Sto parlando di “The Burning Of Cork”, una canzone rabbiosa e intensa, che possiede un fuoco sacro che brucia subito nella nostra testa e continua ad ardere senza sosta.

Il frontman Euan Manning dice: “La canzone prende il nome dall’atto di terrore inflitto alla città di Cork dalle forze Black and Tan dell’esercito britannico nel dicembre 1920. È il brano più pesante e minaccioso dell’album“.

Listen & Follow

The Cardinals: Bandcamp