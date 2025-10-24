Dalla Francia con ardore. Un ritmo frenetico e le chitarre che sviluppano un vero e proprio muro di suono con accenti shoegaze decisamente marcati. Ecco come partono i Luje, prima però di lanciare un segnale di luce, un raggio di sole nel frastuono, uno spazzo melodico di prima qualità che ci sorprende e ci permette di riprendere fiato, prima di ripartire a testa bassa.

La band indie rock francese fonde un muro sonoro tipicamente shoegaze basato su chitarre e sintetizzatori con melodie pop per creare un sound tutto suo. Con il suo prossimo album “Among The Firs”, i Luje affinano il loro approccio DIY alla produzione già avviato con i suoi precedenti lavori. Restiamo in attesa.

