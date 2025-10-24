“Just Another Song” dei Problematic Jam è tratto dal nuovo album “Loneliness with Grace” in uscita oggi, 24 ottobre 2025.

Una canzone dritta al punto, accattivante e carica come piace a noi. Lanciata a testa bassa con un cuore garage che pulsa e si alimenta di forte intensità e assoli brucianti. Proprio quel tipo di energia che mi piace assai.

Dopo anni di silenzio sonoro e improvvisazioni criptiche, il trio indie-garage Problematic Jam torna con “Loneliness with Grace”, un disco che le note stampa definiscono come crudo, senza filtri e provocatoriamente lo-fi, capace di catturare il caratteristico mix di grinta garage e indie rock introspettivo della band.

Dopo uscite cult come “James Bond Is a Porn Star” e “Stoned Astronomy”, la band è scomparsa in una nebbia di session spontanee e nastri inediti.

“Loneliness with Grace” emerge da quella nebbia come un incidente inquietante e bellissimo, un album che non avrebbe mai dovuto essere completato, ma che in qualche modo ha trovato la sua strada verso casa.

La band è composta da David Haircut (voce, chitarra, basso), Dim Shot C. (chitarra, basso) e Fortune Theller (batteria, voce). La loro identità musicale è fortemente DIY, provocatoria e piacevolmente senza filtri.

Il loro motto su SoundCloud dice tutto: “1 take = 1 canzone“. Nessun ritocco, nessuna rifinitura: solo registrazioni grezze e immediate che catturano il momento con rara autenticità. E quetso disco lo dimostra. Vivo, audace, carico, vibrante e divertente. Da ascoltare tutto d’un fiato!

